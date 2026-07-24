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Латвия действует в русле русофобской линии ЕС, запрещая даже детские игрушки из РФ – эксперт

Латвия действует в русле русофобской линии ЕС, запрещая даже детские игрушки из РФ – эксперт

Доцент факультета внешней политики России и стран СНГ МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Малышев в эфире программы «Мнение» на News Front новость о том, что Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России.

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