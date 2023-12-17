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Ему было 22: Кто такой Роман Рудаков, оставивший пронзительное предсмертное послание в Марьинке

Ему было 22: Кто такой Роман Рудаков, оставивший пронзительное предсмертное послание в Марьинке

При зачистке от боевиков ВСУ города Марьинки Донецкой Народной Республики была обнаружена запись русского мотострелка Романа Рудакова на кирпиче в подвале разрушенного жилого зданияПослание на стене трогает до слёз:  “Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате.

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