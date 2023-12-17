Ему было 22: Кто такой Роман Рудаков, оставивший пронзительное предсмертное послание в Марьинке

При зачистке от боевиков ВСУ города Марьинки Донецкой Народной Республики была обнаружена запись русского мотострелка Романа Рудакова на кирпиче в подвале разрушенного жилого зданияПослание на стене трогает до слёз: “Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате.