Ему было 22: Кто такой Роман Рудаков, оставивший пронзительное предсмертное послание в Марьинке

При зачистке от боевиков ВСУ города Марьинки Донецкой Народной Республики была обнаружена запись русского мотострелка Романа Рудакова на кирпиче в подвале разрушенного жилого зданияПослание на стене трогает до слёз: “Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате.
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