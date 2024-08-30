В Мамадыше провели автопробег в поддержку военных и передали мотоцикл на СВО

В Мамадыше прошел массовый автомотопробег «Своих не бросаем!» в поддержку российских военных. По центральным улицам города с флагами страны, республики и района проехали более 30 мотоциклистов и питбайкеров, а также колонна из десятка машин.
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