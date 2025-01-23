В ЛДПР считают попытку сменить курганского лидера Ярушина частным конфликтом. Инсайд

Курганский конфликт в региональном отделении ЛДПР, в рамках которого якобы члены партии просят сменить координатора партии в регионе Юрия Ярушина, связан с противостоянием между самим Ярушиным и депутатом Ольгой Дружининой.
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