Apple показала CarPlay второго поколения. Он отличится глубокой интеграцией

Корпорация Apple готовится к масштабному обновлению протокола CarPlay, который теперь будет разрабатываться вместе с автопроизводителямиCarPlay нового поколения получит глубокую интеграцию с электроникой автомобиля и даже кастомизацию интерфейса под конкретную марку и модель машины.
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