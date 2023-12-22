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Apple показала CarPlay второго поколения. Он отличится глубокой интеграцией

Apple показала CarPlay второго поколения. Он отличится глубокой интеграцией

Корпорация Apple готовится к масштабному обновлению протокола CarPlay, который теперь будет разрабатываться вместе с автопроизводителямиCarPlay нового поколения получит глубокую интеграцию с электроникой автомобиля и даже кастомизацию интерфейса под конкретную марку и модель машины.

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