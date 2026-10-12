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Аргументы и Факты

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Норвегия планирует выделить Киеву по 8 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах

Норвегия планирует выделить Киеву по 8 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах

Осло планирует направить Киеву финансовую помощь в объеме 8 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

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