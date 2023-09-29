На СВО погиб 26-летний житель Алтайского края, мобилизованный почти год назад

Михаил Шаравин погиб за две недели до дня рождения 11 сентября в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Михаил Шаравин, сообщил глава Завьяловского района Николай Онищенко на своей странице во "Вконтакте".
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