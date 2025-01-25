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Гарнизон ВСУ в ДНР блокирован: активные действия российской группировки "Восток"

Гарнизон ВСУ в ДНР блокирован: активные действия российской группировки "Восток"

Великая Новоселка в ДНР стала ареной боевых действий: гарнизон ВСУ блокирован с двух сторон. Владимир Рогов сообщил о разделении противника, а Игорь Кимаковский подтвердил ультиматум 110-й бригаде ВСУ.

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