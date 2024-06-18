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Россияне выбирают Таиланд вместо Турции

Россияне выбирают Таиланд вместо Турции

Российские туристы все чаще выбирают Таиланд вместо Турции для покупки жилья. Это связано с введением новых правил получения вида на жительство (ВНЖ) и ухудшением экономической ситуации в стране.

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