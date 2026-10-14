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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Дочке подарил квартиру в центре Москвы, а сына с внуками заблокировал: Как живет дедушка Юра из «Сватов» Анатолий Васильев

Шоу-бизнес: Дочке подарил квартиру в центре Москвы, а сына с внуками заблокировал: Как живет дедушка Юра из «Сватов» Анатолий Васильев

Анатолий Васильев. Его узнают на улицах до сих пор. Не по скандальным заголовкам в желтой прессе, не по дежурным светским выходам, а по той редкой, почти исчезнувшей в наши дни породистой интеллигентности.

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