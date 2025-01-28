НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Русификатор Final Fantasy VII Rebirth уже доступен, но пока лишь машинный перевод На фор...

Русификатор Final Fantasy VII Rebirth уже доступен, но пока лишь машинный перевод На фор...

Русификатор Final Fantasy VII Rebirth уже доступен, но пока лишь машинный переводНа форуме портала Zone of Games (спасибо вам за работу, ребята!) появился первый вариант машинного перевода на русский язык Final Fantasy VII Rebirth.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх