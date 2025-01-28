Русификатор Final Fantasy VII Rebirth уже доступен, но пока лишь машинный перевод На фор...

Русификатор Final Fantasy VII Rebirth уже доступен, но пока лишь машинный переводНа форуме портала Zone of Games (спасибо вам за работу, ребята!) появился первый вариант машинного перевода на русский язык Final Fantasy VII Rebirth.
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