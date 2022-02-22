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В Нагатино-Садовниках появилась общественная стоянка на 90 машин

В Нагатино-Садовниках появилась общественная стоянка на 90 машин

На юге Москвы Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имушественно-земельных отношений, пресекла самозахват земельного участка.

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