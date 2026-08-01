Немецкие правые угроза НАТО

Правительство Германии готовит план действий на случай непредвиденных обстоятельств или для сохранения роли страны в качестве логистического узла НАТО, если к власти в одной из земель придет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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