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Аргументы недели

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Российские войска пробили брешь в обороне ВСУ и приблизились к Дружковке

Российские войска пробили брешь в обороне ВСУ и приблизились к Дружковке

Освобождение села Красный Кут в Донецкой Народной Республике, о котором Минобороны РФ официально объявило 28 июля, стало важным этапом в продвижении российских войск на краматорском направлении.

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