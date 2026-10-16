Народный артист России Николай Басков отметил 50-летний юбилей грандиозным шоу в московском Live Arena, которое посетили около 11 тысяч человек.
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