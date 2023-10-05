Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с Днем учителя

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Тульских работников образования с их профессиональным праздником поздравил губернатор Алексей Дюмин, передает пресс-служба регионального правительства.
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