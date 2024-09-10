Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) назвал освобождение населенного пункта Новогродовка крупным провалом Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии