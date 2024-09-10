Политика как он...
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Политика как она есть

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Репке: Сдача Новогродовки — это крупный провал ВСУ

Репке: Сдача Новогродовки — это крупный провал ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) назвал освобождение населенного пункта Новогродовка крупным провалом Вооруженных сил Украины.

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