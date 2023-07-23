Bloomberg: Конфликт на Украине и аномальная жара угрожают продовольственной безопасности

Стало известно, из-за чего продовольственная безопасность во всём мире оказалась под угрозой.Конфликт на Украине и, как следствие этого, нарушение поставок продовольствия практически по всему миру могут привести к катастрофическим последствиям.
Стало известно, из-за чего продовольственная безопасность во всём мире оказалась под угрозой.Конфликт на Украине и, как следствие этого, нарушение поставок продовольствия практически по всему миру могут привести к катастрофическим последствиям.
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