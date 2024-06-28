Куда сходить: интересные мероприятия 29 июня в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул Пушкина, д 15) Спектакль «Амадей» 16+ 29 июня, 18:00 Пьеса Питера Шеффера – это невероятная история, почти детективная, об известных композиторах Моцарте и Сальери.
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