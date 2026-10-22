«СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо» и в седьмой раз завоевал Суперкубок России СпортпрессаХабаровский «СКА-Нефтяник» стал обладателем XV Суперкубка России по хоккею с мячом, уверенно переиграв московское «Динамо» со счётом 9:3.