Ле Пен заявила, что публикация МИД РФ о выборах во Франции является провокацией

Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прокомментировала публикацию Министерства иностранных дел Российской Федерации с ее фото в соцсети X, назвав ее провокацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии