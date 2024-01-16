В ДТП с автобусом в Рязанской области погиб ребёнок

16 января в 08:20, на 215-м километре автодороги Р-22 «Каспий», по предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса «Волгоград-Москва» и автомобиля «Лада Гранта» под управлением 39-летней жительницы Липецкой области.
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