Почему россиян привлекают Мальдивы и что нужно узнать перед поездкой на острова

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Для многих россиян Мальдивы стали популярным местом для отдыха. Эксперты туристической отрасли рассказали, за что там любят путешественников из РФ и что важно знать перед тем, как ехать на острова.
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