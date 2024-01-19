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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Почему россиян привлекают Мальдивы и что нужно узнать перед поездкой на острова

Почему россиян привлекают Мальдивы и что нужно узнать перед поездкой на острова

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Для многих россиян Мальдивы стали популярным местом для отдыха. Эксперты туристической отрасли рассказали, за что там любят путешественников из РФ и что важно знать перед тем, как ехать на острова.

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