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Вести Севастополь

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В Севастополе на Троллейбусном спуске произошло ДТП

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на Троллейбусном спуске в Севастополе.Предварительно, днём 21 сентября на Троллейбусном спуске 80-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21011 не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части.

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