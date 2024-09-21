В Севастополе на Троллейбусном спуске произошло ДТП

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на Троллейбусном спуске в Севастополе.Предварительно, днём 21 сентября на Троллейбусном спуске 80-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21011 не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части.