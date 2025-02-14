Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

В Шри-Ланке три дня не могут устранить большую аварию на электросетях. Министр энергетики Кумара Джаякоди обвинил в отключении электроэнергии в течение шести часов в воскресенье обезьяну, которая нарушила работу электростанции в пригороде Коломбо.