Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

В Шри-Ланке три дня не могут устранить большую аварию на электросетях. Министр энергетики Кумара Джаякоди обвинил в отключении электроэнергии в течение шести часов в воскресенье обезьяну, которая нарушила работу электростанции в пригороде Коломбо.
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