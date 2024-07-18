Лавров приветствовал позицию кандидата в вице-президента США Вэнса по Украине

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров приветствовал позицию по Украине, которой придерживается Джеймс Дэвид Вэнс, ставший кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.
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