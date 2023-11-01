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ABC: около 200 роботов-волков отпугивают диких животных в Японии

ABC: около 200 роботов-волков отпугивают диких животных в Японии

На территории Японии участились случаи вторжения диких животных на частную собственность. Бороться с ними решили с помощью механизированных роботов-волков, рассказал телеканалу ABC News разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи.

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