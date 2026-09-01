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«Ман Сити» и «Челси» договорились о трансфере Энцо Фернандеса (Джанлука Ди Марцио)

Энцо Фернандес перейдет в « Манчестер Сити ». «Горожане» достигли принципиальной договоренности с « Челси » о трансфере 25-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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