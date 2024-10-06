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Астролог Володина назвала четыре знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост в октябре 2024

Астролог Володина назвала четыре знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост в октябре 2024

Специалист рассказала, представителям каких созвездий можно рассчитывать на благоприятный период. Октябрь 2024 года обещает стать месяцем больших перемен и неожиданных возможностей для многих знаков зодиака.

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