В Самаре и Тольятти планируют построить новые корпуса больниц для лечения пациентов с онкозаболеваниями

САМАРА, 8 октября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время личного приема граждан обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
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