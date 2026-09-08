Ушаков: Путин обозначил Трампу шаги США по завершению боевых действий

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать США для скорейшего завершения боевых действий на Украине.
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