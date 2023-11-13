Ученые нашли гениальность и следы нейросифилиса в мозге Ленина

Специалист в сфере неврологии Оскар Фогг в рамках собственных изысканий в московском Государственном институте мозга занимался работой по рассмотрению устройства мозга и представлял собой одно из наиболее ярких светил в данном направлении.
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