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Ученые нашли гениальность и следы нейросифилиса в мозге Ленина

Ученые нашли гениальность и следы нейросифилиса в мозге Ленина

Специалист в сфере неврологии Оскар Фогг в рамках собственных изысканий в московском Государственном институте мозга занимался работой по рассмотрению устройства мозга и представлял собой одно из наиболее ярких светил в данном направлении.

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