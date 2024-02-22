Марку Уолбергу вновь придется отращивать усы: сценарий для продолжения экра...

Марку Уолбергу вновь придется отращивать усы: сценарий для продолжения экранизации Uncharted уже готовНесколько лет назад кинокомпания Sony представила достаточно удачную киноадаптацию знаменитой адвенчуры Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях.
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