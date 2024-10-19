Мойке78 в компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ.
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Мойке78 в компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ.