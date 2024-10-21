Маленькие балконы в Мариуполе

ВД

Виктор Декабрьский

Матери 86. Квартира в доме в Марике сгорела. 1860 по очереди на получение с 2023. Её соседи 78 лет 1052-е с 2023. Строятся только ипотечные дома. На месте их снесеного уже новый, но ипотечный. Доживут ли они до получения жилья знает только Бог. И такое положение у ооочень, очень многих