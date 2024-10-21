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Маленькие балконы в Мариуполе

Маленькие балконы в Мариуполе

Хохлам забросили фотографии новых домов в Мариуполе — и началась пуканонада, дым от прогоревших диванов поднялся над украинскими городами: балконы маленькие, не встать, ни белье повесить… А как на них цветы поливать? Сплошная показуха, — возмущаются рагули.

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Комментарии
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ВД
Виктор Декабрьский
Матери 86. Квартира в доме в Марике сгорела. 1860 по очереди на получение с 2023. Её соседи 78 лет 1052-е с 2023. Строятся только ипотечные дома. На месте их снесеного уже новый, но ипотечный. Доживут ли они до получения жилья знает только Бог. И такое положение у ооочень, очень многих
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