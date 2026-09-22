Гленн Мартенс покидает пост креативного директора Diesel после шести лет работы с брендом. Дизайнер возглавил марку в 2020 году и за это время заметно изменил её визуальный код и стратегию, сделав ставку на деним, эксперименты с формами и активную работу с аудиторией зумеров.