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Гленн Мартенс покидает пост креативного директора Diesel

Гленн Мартенс покидает пост креативного директора Diesel после шести лет работы с брендом. Дизайнер возглавил марку в 2020 году и за это время заметно изменил её визуальный код и стратегию, сделав ставку на деним, эксперименты с формами и активную работу с аудиторией зумеров.

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