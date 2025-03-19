Направление развития отношений между Россией и США и совместные усилия двух стран по завершению украинского конфликта противоречат распространяемому на Западе нарративу об угрозе со стороны Москвы, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис с эфире своего YouTube-канала.
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