Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

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Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Все, конечно, слышали, что сказал Владимир Путин на заключительной пресс-конференции БРИКС про Курскую область: "котел" там наконец-то  "дозрел", прорыв ВСУ невозможен, подступающие резервы также ничего не могут сделать.

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Комментарии
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Иван Иванов
&quot;Украинцы предали&quot;..... да вы друг друга стоите однозначно. Это русские стояли бы до конца, а что хохлы, что пшеки одинаковое шакальё
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5 час.
Поль Меерсон
А тебя, пшек поганый, сюда кто звал?!!
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3 час.
Юрий Золотарев
Эта СВОЛОЧЬ нашла то, чего искала! И  ТАК будет с каждым &quot;пшЫком&quot;! Эти ССУКИ еще за Ивана Сусанина с нами не рассчитались!
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21 мин.

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