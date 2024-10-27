Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

"Украинцы предали"..... да вы друг друга стоите однозначно. Это русские стояли бы до конца, а что хохлы, что пшеки одинаковое шакальё

Юрий Золотарев

Эта СВОЛОЧЬ нашла то, чего искала! И ТАК будет с каждым "пшЫком"! Эти ССУКИ еще за Ивана Сусанина с нами не рассчитались!