МИД России обвинил Украину в нарушении договоренностей и ударах по энергетике

Не надоело нашим ещё языком бряцать, нашли с кем договариваться, ещё и свои же безпилотники сбили, а холы на нас положили!

Наступит ли когда-нибудь конец нашему идиотизму? Простите, но иного слова не подберу! Нашли с кем договариваться и чьим обещаниям верить... История ничему не учит? Да еще и собственные БПЛА грохнуть! В крайнем случае, что - нельзя было перенаправить?

Юрий Николаев

Но тут получается небольшая нестыковочка. Путин с кем разговаривал, с Трампом, так по моему и претензии все нужно предъявлять Трампу. Он же решил заделаться посредником, вот и пускай отвечает. Вот только ответ с него спрашивать ни кто не будет. А какой толк спрашивать с этих укро-животных?!