МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания.
МИД России обвинил Украину в нарушении договоренностей и ударах по энергетике
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В К
Не надоело нашим ещё языком бряцать, нашли с кем договариваться, ещё и свои же безпилотники сбили, а холы на нас положили!
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13 час.
Karmadon
Наступит ли когда-нибудь конец нашему идиотизму? Простите, но иного слова не подберу! Нашли с кем договариваться и чьим обещаниям верить... История ничему не учит? Да еще и собственные БПЛА грохнуть! В крайнем случае, что - нельзя было перенаправить?
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13 час.
Юрий Николаев
Но тут получается небольшая нестыковочка. Путин с кем разговаривал, с Трампом, так по моему и претензии все нужно предъявлять Трампу. Он же решил заделаться посредником, вот и пускай отвечает. Вот только ответ с него спрашивать ни кто не будет. А какой толк спрашивать с этих укро-животных?!
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5 час.
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