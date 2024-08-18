Критик Бабичев указал самые красивые обложки музыкальных альбомов в истории РФ

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что среди самых красивых обложек альбомов российских исполнителей можно выделить обложку пластинки «Двести по встречной» от группы «Тату» и дебютный альбом Земфиры.
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