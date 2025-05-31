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Царьград

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  • ruslava Митькина
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Предсказавший развал СССР афганский математик назвал дату крушения Евросоюза. Ждать осталось недолго?

Предсказавший развал СССР афганский математик назвал дату крушения Евросоюза. Ждать осталось недолго?

Знаменитый афганский математик Сидик Афган, который предсказал развал СССР, теперь предрекает крушение Евросоюза, называя примерные даты.

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