Костромская область, зимние зарисовки...

самый снежный месяц зимы - февраль. особенно в этом году, сугробы, местами, по грудь. по лесу можно ходить только на лыжах хотя, торить путик по пухляку, удовольствие еще то) но красоты зимнего леса, компенсируют все с лихвою.
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