Путин и Трамп могут разрешить конфликт на Украине в Индии — Дугин

Философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что Индия представляется очень интересной площадкой для возможных переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, страна занимает уникальное положение в большой геополитике.
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