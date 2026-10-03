Россию намеревались изгнать из Черного моря и захватить Севастополь – Джеффри Сакс

США планировали фактически лишить Россию доступа к Черному морю. Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил известный американский экономист профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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