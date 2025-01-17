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«Солдаты нужны через пару дней»: в НАТО объявили о подготовке к войне

«Солдаты нужны через пару дней»: в НАТО объявили о подготовке к войне

Североатлантическому альянсу следует наращивать военные возможности и готовиться к боевым дейтствиям.

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Комментарии
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Олег Сорин
Воинствующая власть всегда мечтает о новых солдатах, не пора ли народам подумать о новой власти.... Враждуют правительства, гибнут народы....
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22 час.
Олег Сорин
Грядущая войны призваны стереть многие суверенитеты. Король англии уже анонсировал направление на установление единого правительства, которое надо полагать не предусматривает существования большого количества государств.
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22 час.
ОС
Олег Сорин
Дайте Карлу меч короля Артура и коня, и пусть скачет на врага. Подстрекать и командовать из бункера храбрости много не надо...
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22 час.

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