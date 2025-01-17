«Солдаты нужны через пару дней»: в НАТО объявили о подготовке к войне

Олег Сорин Воинствующая власть всегда мечтает о новых солдатах, не пора ли народам подумать о новой власти.... Враждуют правительства, гибнут народы....

Олег Сорин Грядущая войны призваны стереть многие суверенитеты. Король англии уже анонсировал направление на установление единого правительства, которое надо полагать не предусматривает существования большого количества государств.