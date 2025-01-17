Североатлантическому альянсу следует наращивать военные возможности и готовиться к боевым дейтствиям.
«Солдаты нужны через пару дней»: в НАТО объявили о подготовке к войне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Сорин
Воинствующая власть всегда мечтает о новых солдатах, не пора ли народам подумать о новой власти.... Враждуют правительства, гибнут народы....
Ответить
22 час.
Олег Сорин
Грядущая войны призваны стереть многие суверенитеты. Король англии уже анонсировал направление на установление единого правительства, которое надо полагать не предусматривает существования большого количества государств.
Ответить
22 час.
ОС
Олег Сорин
Дайте Карлу меч короля Артура и коня, и пусть скачет на врага. Подстрекать и командовать из бункера храбрости много не надо...
Ответить
22 час.
Свежие комментарии