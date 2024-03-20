Дело не в деньгах: 7 идей для бесплатного свидания

Девушек часто называют меркантильными, потому что они требуют ресторанов и подарков на свиданиях. На самом деле, чтобы устроить крутое свидание, нужны не гигантские деньги, а фантазия и желание классно провести время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии