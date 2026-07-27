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День Крещения Руси: 28 июля идем под венец, молимся и загадываем желания

День Крещения Руси: 28 июля идем под венец, молимся и загадываем желания

Православные распахивали окна, слушали колокольный звон и просили небеса о доброй судьбе 28 июля православные верующие чтут память равноапостольного князя Владимира и отмечают Крещение Руси, которое стало поворотным моментом в истории нашей страны.

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