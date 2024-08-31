Жителям домов на Линиях, где в июле из-за утечки газа произошел пожар, придется перейти на альтернативные источники отопления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жителям домов на Линиях, где в июле из-за утечки газа произошел пожар, придется перейти на альтернативные источники отопления.