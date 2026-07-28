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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина поделилась фотографиями с девичника: «Пересматриваю и восхищаюсь, какие у меня классные подружки»

Фигуристка Анастасия Мишина опубликовала фотографии с девичника.  2 июля Мишина вышла замуж за баскетболиста и учителя физкультуры Андрея Пушнякова.

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