Сталинский маршал пропаганды: товарищ Щербаков, человек, который жил словом «нужно»

На днях у Кремлевской стены прошла церемония возложения цветов к месту захоронения начальника Главного политического управления РККА генерал-полковника Александра Щербакова.
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